В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что в стране есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в Китае, в РФ нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

"По имеющейся информации, в городе Фошань провинции Гаундун на юге Китая растет число случаев заражения лихорадкой чикунгунья. В Российской Федерации нет эпидемиологической опасности для распространения инфекции в связи с отсутствием условий для формирования местной циркуляции возбудителя в популяции переносчиков. В настоящее время на территории Российской Федерации завозные случаи лихорадки чикунгунья не зарегистрированы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в стране есть отечественные тест-системы, позволяющие оперативно диагностировать заболевание. Естественными районами распространения лихорадки считаются тропики Африки, Индии, Юго-Восточной Азии и островов Индийского океана, Мексика и Гватемала.

"Люди, совершающие поездки в районы риска, должны соблюдать элементарные меры предосторожности, в том числе использовать репелленты, носить одежду с длинными рукавами и брюки, просить устанавливать в помещениях москитные сетки для предотвращения проникновения насекомых", - предупредили в Роспотребнадзоре.