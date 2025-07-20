Причину отмены в аэропорту не уточнили

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июля. /ТАСС/. Вылет двух рейсов в Москву отменили из международного аэропорта в Нижнем Новгороде. Также отменены два рейса на прилет из Москвы, следует из данных онлайн-табло.

"Статус: отменен", - указано в информации об одном из рейсов.

Рейс авиакомпании "Россия" должен был вылететь из Нижнего Новгорода в столицу в 08:20 мск. Вылет рейса авиакомпании "Аэрофлот", который также был отменен, планировался в 17:25 мск. Кроме того, в 07:20 мск из Москвы в Нижний Новгород должен был прилететь рейс авиакомпании "Победа", а в 16:25 мск - авиакомпании "Аэрофлот", но они были отменены. Причину отмены в аэропорту ТАСС не уточнили.

Кроме того, вылет нескольких авиарейсов из Нижнего Новгорода был отложен.

По информации Минобороны России, силы ПВО за ночь сбили 93 украинских БПЛА над субъектами РФ, в том числе 19 - над Московской областью и пять - над Нижегородской. В аэропортах Москвы и Нижнего Новгорода 20 июля вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.