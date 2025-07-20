Пассажирам предоставляется питание, отметили в компании

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. По направлению в Крым и из него задерживается в пути следования 21 поезд, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

По состоянию на 13:00 мск в Крым задерживаются поезда: №91/92 Москва - Севастополь (задержка 2 часа); №173/174 Москва - Евпатория (2 часа); №179/180 Санкт-Петербург - Евпатория (2 часа); №27/28 Москва - Симферополь (1,5 часа); №17/18 Москва - Симферополь (1,5 часа); №67/68 Москва - Симферополь (около 2 часов).

Из Крыма, по данным на то же время, задерживаются поезда №163/164 Феодосия - Москва (задержка 8 часов); №473/474 Симферополь - Смоленск (задержка 9 часов); №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (задержка 6 часов); №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург (8 часов); №167/168 Симферополь - Москва (9 часов); №173/174 Евпатория - Москва (задержка 7 часов); №91/92 Севастополь - Москва (задержка 10,5 часов); №97/98 Симферополь - Москва (7 часов); №141/142 Симферополь - Пермь (6 часов); №17/18 Симферополь - Москва (5 часов); №27/28 Симферополь - Москва (5,5 часа); №163/164 Феодосия - Москва (5 часов); №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург (задержка около 3 часов); №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург (задержка около 3 часов); №67/68 Симферополь - Москва (2 часа).

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - подчеркнули в "Гранд сервис экспресс".

Движение поездов на перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области было приостановлено из-за повреждения контактной сети после падения обломков БПЛА. Позже в РЖД сообщили, что движение поездов на электротяге по двум путям открыто, восстановление движения продолжается.