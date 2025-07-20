Экспозиция подчеркивает красоту металлургических производственных процессов, сообщил замруководителя департамента информационной политики РМК Матвей Минибаев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Выставка "Медь.Арт" открылась в мультимедийном парке "Россия - моя история" в Екатеринбурге. Проект Русской медной компании объединил лучших уральских фотографов и сотрудников предприятий, чтобы запечатлеть медный характер в реальных условиях, передает корреспондент ТАСС с церемонии открытия.

"Выставка в первую очередь про людей, которые каждый день делают что-то невероятное. Но они делают это с такой легкостью и любовью, что как раз отражено на фотографиях. Каждый день они спускаются в карьеры, в шахты, стоят у раскаленных печей, чтобы производить медь, с помощью которой работают наши сотовые телефоны, летают самолеты и ракеты", - сказал на церемонии открытия начальник департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Сергей Конев.

Выставка призвана подчеркнуть красоту металлургических производственных процессов, сказал журналистам заместитель руководителя департамента информационной политики РМК Матвей Минибаев. "Мы придумали проект "Медь.Арт", где собрали лучших уральских фотографов и направили на наши предприятия. Каждый фотограф провел день на нашем заводе, то есть каждая фотография - это зарисовка из жизни металлургов и горняков", - рассказал он.

Празднование Дня металлурга также прошло и на творческой площадке "Лето с РМК" на набережной реки Исеть. Целый день для гостей проходит много активностей. Начался праздник с научного шоу и спектакля "Огневушка-поскакушка" для детей, для взрослых организованы мастер-классы по созданию украшений из уральских камней. Завершил программу концерт кавер-группы "Шалости", коллектив исполнил знакомые всем гостям хиты.

Полезные и интересные активности на площадке проходят каждый день - эко кинопоказы, мастер-классы и тренировки со спортсменами.