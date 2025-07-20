Еще четыре задержали, сообщили в пресс-службе аэропорта

КАЛУГА, 20 июля. /ТАСС/. Два рейса в Санкт-Петербург были отменены, еще четыре рейса задержаны за последние сутки в аэропорту Калуги из-за вводимых ограничений безопасности на прием и выпуск воздушных судов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Две отмены за последние сутки было - это рейсы в Санкт-Петербург. <...> Вчера задержано было точно три рейса. Сегодня задерживается уже один на Минск", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что причиной сбоев в графике остается сохраняющийся режим временного ограничения полетов в воздушном пространстве. Также в случае невозможности выполнения рейсов авиаперевозчики возвращают пассажирам стоимость билетов. При длительных ожиданиях, в соответствии с регламентом, пассажирам предоставляют питание, воду, а при необходимости - размещение в гостинице.

"У нас как обычно бывает, если ограничение воздушного пространства не распространяются на Московский регион. Мы, как правило, взаимодействуем с авиакомпаниями таким образом, что они осуществляют свой рейс через [аэропорт] Внуково. Если Внуково не закрыт, то мы сажаем всех пассажиров в автобус они отправляются в аэропорт Внуково и оттуда совершают все перелеты", - пояснили в аэропорту.