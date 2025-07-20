В частности, ремонтные работы затронут здания на улице Каргопольской

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут капитальный ремонт примерно 70 жилых домов с проездными арками. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Конструктивные особенности жилых зданий Москвы разнообразны и могут отличаться в зависимости от района, года постройки и окружающего ландшафта. Но и 100-летние здания, и современные типовые жилые дома имеют общие детали, например проездные арки. В 2025 году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы преобразят около 70 построек с такими конструктивными особенностями", - говорится в сообщении.

Так, проездная арка в доме на Ленинградском шоссе расположена в центре фасада. Как ожидается, в этом году его обновят и заменят систему водоотведения.

Ремонтные работы также коснутся здания на улице Каргопольской. Для удобства жителей работы разделят на этапы.

Дому на улице Отрадной требуется привести в порядок кровельное покрытие и обновить инженерные системы. Специалисты промоют стены здания, заделают трещины и отобьют отваливающуюся плитку. Межпанельные швы расчистят и заново загерметизируют, после нанесут грунтовку и штукатурку.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта "Инфраструктура для жизни".