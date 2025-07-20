Пассажирам доступна питьевая вода, по возможности предоставляется питание

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Три поезда по направлению в Крым и из него задерживаются в пути следования, сообщила компания "Гранд сервис экспресс".

"По техническим причинам сегодня ожидаются задержки по отправлению с начальных станций: №167/168 Москва - Симферополь, отправлением 20.07, ориентировочное время задержки 1,5 часа; №473/474 Смоленск - Симферополь, отправлением 20.07, ориентировочное время задержки 2 часа; №178/179 Санкт-Петербург - Евпатория, отправлением 20.07, ориентировочное время задержки 2 часа; Пассажирам придет смс-оповещение по номеру телефона, указанному при покупке. По остальным поездам причастными принимаются все меры для своевременного отправления с начальных станций. Время опоздания поездов может как увеличиваться, так и уменьшаться в зависимости от текущих реалий", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Кроме того, как уточняет "Гранд сервис экспресс", 16 поездов "Таврия" уже задерживаются на пути из Крыма или в Крым. "В Крым: №67/68 Москва - Симферополь, отправлением 19.07, задержка 1,5 часа; №27/28 Москва - Симферополь, отправлением 20.07, задержка 2 часа; №17/18 Москва - Симферополь, отправлением 19.07, задержка 1 час; №315/316 Адлер - Симферополь, отправлением 19.07, задержка около 1 часа.Из Крыма: №473/474 Симферополь - Смоленск отправлением 18.07, задержка 8 часов; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 18.07, задержка 8,5 часов; №173/174 Евпатория - Москва отправлением 18.07, задержка 7 часов; №91/92 Севастополь - Москва отправлением 18.07, задержка 10 часов; №97/98 Симферополь - Москва отправлением 19.07, задержка 6 часов; №141/142 Симферополь - Пермь отправлением 19.07, задержка 6 часов; №17/18 Симферополь - Москва отправлением 19.07, задержка 5 часов; №27/28 Симферополь - Москва отправлением 19.07, задержка 5,5 часа; №163/164 Феодосия - Москва отправлением 19.07, задержка 5,5 часов; №7/8 Севастополь - Санкт-Петербург отправлением 19.07, задержка 4 часа; №179/180 Евпатория - Санкт-Петербург отправлением 19.07, задержка 4 часа; №67/68 Симферополь - Москва, отправлением 19.07, задержка 3,5 часа", - уточняет пресс-служба ведомства.

В компании предупредили, что время задержки в пути может измениться. "Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Питьевую воду можно взять в кулерах. Пассажирам по возможности предоставляется питание. В первую очередь стараемся накормить детей и маломобильных пассажиров. Начальники поездов информируют о времени задержки в пути", - подчеркнули в "Гранд сервис экспресс".