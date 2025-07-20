Образовательное учреждение рассчитано на 1 275 мест, завершение строительства запланировано на 31 декабря 2027 года

ИРКУТСК, 20 июля. /ТАСС/. Дополнительно 100 млн рублей решили выделить из бюджета Иркутской области на строительство самой большой школы в городе Братске - промышленном центре на севере региона. Это позволит ускорить стройку, сообщила пресс-служба правительства области по итогам посещения стройплощадки губернатором Игорем Кобзевым.

"Эта школа будет самой большой и современной в Братске. Ее возводят в развивающемся районе, где идет строительство новых жилых домов. Работы идут с опережением графика. Принято решение в этом году выделить из областного бюджета дополнительные средства, это 100 млн рублей. Это позволит увеличить темп работ. Мы для себя поставили задачу, что 1 сентября 2028 года дети должны пойти в новую школу", - приведены в сообщении слова Кобзева.

Школа рассчитана на 1 275 мест. Общая стоимость работ составляет 4,3 млрд рублей. Средства выделены из регионального и местного бюджетов. Школа будет оснащена бассейном. Согласно муниципальному контракту завершить строительство должны до 31 декабря 2027 года. После ввода в эксплуатацию учреждению нужно будет получить лицензию, набрать педагогический состав.

Кроме того, в Братске идет капитальный ремонт школы №6, расположенной в деревянном здании 1975 года постройки. Фактически это будет новая школа. Завершить капремонт планируется к ноябрю. В этом учебном заведении учится более 400 детей.

В Братске проживают около 230 тыс. человек. Это крупный северный город Приангарья, градообразующими предприятиями являются алюминиевый завод и лесопромышленный комплекс.