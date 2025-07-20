В законодательстве запрещено сдавать в аренду лес с материалами лесоустройства, давность которых больше 10 лет, отметил член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко

КИРОВ, 20 июля. /ТАСС/. Совет Федерации осенью может рассмотреть возможность изменения порядка предоставления в аренду лесных участков с устаревшими данными о лесоустройстве (документы, касающиеся рациональной эксплуатации лесных ресурсов). Об этом рассказал ТАСС член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко.

С предложением разрешить сдавать в аренду лесные участки с устаревшими материалами лесоустройства выступала Кировская область. По данным правительства региона, в настоящее время около четверти территории лесного фонда области остаются вне использования из-за старых данных. При этом финансирование лесоустроительных мероприятий остается недостаточным. Регион предлагает разрешить долгосрочную аренду лесных участков с устаревшими материалами лесоустройства, обязав новых арендаторов провести лесоустроительные работы в течение двух лет после заключения договора, этот подход позволит увеличить объем доступной древесины и привлечь дополнительные лесные ресурсы для переработчиков.

"Действительно, в законодательстве запрещено сдавать в аренду лес с материалами лесоустройства, давность которых больше 10 лет. Эту инициативу нужно [рассмотреть] в осеннюю сессию, чтобы было возможно разыгрывать на аукционном участке леса с различной давностью лесоустройства, но с обязанностью победителя аукциона провести лесоустройство в течение двух лет с момента победы на аукционе", - подчеркнул Аноприенко во время визита в Киров.

Предложение в части возможности предоставления в долгосрочное пользование лесных участков с таксацией (комплекс мероприятий по учету лесного фонда) более 10 лет назад обсуждались на площадках правительства РФ, Совета Федерации, Минприроды России и Рослесхоза. На данный момент законопроект внесен Минприроды России в правительство РФ и проходит согласительные процедуры.