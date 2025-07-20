Общее число пассажиров на задержанных рейсах составит порядка 35 тыс. человек

ГОНКОНГ, 20 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга возобновляет в ближайшее время работу после перерыва, вызванного приближением к городу тайфуна "Випха". Как сообщила администрация воздушной гавани, планируется, что в ночь с 20 июля на 21 июля, а также утром 21 июля он обслужит 120 прибывающих и 114 вылетающих рейсов, задержанных ранее.

Общее число пассажиров на этих рейсах составит порядка 35 тыс. человек, поэтому администрация предупреждает пассажиров, что аэропорт "будет очень загружен".

По данным городской администрации, по меньшей мере 26 человек обратились за медицинской помощью в государственные больницы с травмами, полученными в результате тайфуна. Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. Также поступили сообщения о 471 упавшем дереве.

Тем временем Обсерватория Гонконга понизила уровень опасности в городе с 8 (мощный шторм) до 3 (предупреждение о сильном ветре).

Тайфун "Випха" прошел рядом с мегаполисом, задев его краем. По данным синоптиков, эпицентр находился примерно в 90 км к юго-западу от Гонконга.