МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности в 18:14 мск объявили на всей территории Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - проинформировал он.
Позже Артамонов выпустил сообщение об отмене режима воздушной опасности на всей территории региона.
"Внимание! Отбой желтого уровня", - проинформировал он.
В новость внесены изменения (20:00 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.