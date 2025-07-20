Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режим воздушной опасности в 18:14 мск объявили на всей территории Липецкой области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов.

"Внимание! На территории всей Липецкой области вводится режим воздушной опасности", - проинформировал он.

Позже Артамонов выпустил сообщение об отмене режима воздушной опасности на всей территории региона.

"Внимание! Отбой желтого уровня", - проинформировал он.

В новость внесены изменения (20:00 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.