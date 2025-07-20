Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" и модератор Маркус Прайс порой не могли расслышать друг друга

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Интервью телеканала ARD с сопредседателем партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель едва не сорвалось из-за акции протеста и сопровождалось оглушительным шумом на заднем фоне.

Небольшая группа демонстрантов собралась на берегу реки Шпрее в правительственном квартале напротив здания, где модератор Маркус Прайс беседовал под открытом небом с лидером АдГ. Активисты свистели в свистки, сигналили, включили громкую музыку. Вайдель и Прайс порой не могли расслышать друг друга.

Уже при ответе на первый вопрос Вайдель обратила внимание на шум. "Немного громко здесь из-за демонстрантов НПО", - сказала она, но тем не менее продолжила интервью. Затем ей и ведущему снова не раз приходилось прерываться. "Момент, пожалуйста, тут слишком громко на заднем фоне, я едва могу вас понять", - отметила лидер АдГ. В какой-то момент, казалось, она была готова отказаться от продолжения беседы.

За акцией, по информации газеты Bild, стоит группа "Центр политической красоты", которая уже неоднократно организовывала акции против "Альтернативы для Германии". "Это лучшее летнее интервью, которое когда-либо ARD брал с фашистами", - так прокомментировала сама группа происшедшее. Полиция Берлина сообщила, что акция не была заявлена. Тем не менее, никто задержан не был.