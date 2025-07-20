Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский также отметил, что еще год назад он бы назвал теоретический уход WhatsApp с российского рынка событием "на грани недопустимого"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал преждевременными разговоры о датах и поводах для блокировки на территории РФ иностранных сервисов из недружественных стран.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов. Первый зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин в связи с этим высказал мнение, что WhatsApp "с очень большой долей вероятности" попадет в список сервисов, подлежащих ограничениям.

"Действительно, есть претензии ко всем иностранным платформам в части невыполнения требований нашего законодательства, локализации данных, противодействия мошенничеству. Но называть точные какие-то даты и поводы для блокировок я считаю преждевременным", - сказал Боярский в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Депутат обратил внимание, что еще год назад он бы назвал теоретический уход WhatsApp с российского рынка событием "на грани недопустимого". Он объяснил, что сервисом пользовались "миллионы россиян", а отечественной альтернативы ему не существовало. При этом, отметил Боярский, платформа Telegram была удобна не всем, а общение через СМС и телефонные звонки оказывалось слишком дорогой опцией.

Глава думского комитета напомнил, что для решения этого вопроса был принят закон о национальной платформе. "И вот она появляется, появилась - мессенджер Max, которым уже можно пользоваться, который будет развиваться, у него будет множество функции, но он уже повторяет все базовые функции WhatsApp, к которым мы все так привыкли. И в этой части мы теперь уверены в том, что есть альтернатива", - заключил Боярский.