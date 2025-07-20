Движение было ограничено из-за ДТП с пятью автомобилями, сообщает Госавтоинспекция

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Движение транспорта по автодороге Серов - Североуральск - Ивдель в Свердловской области восстановлено после ДТП с пятью автомобилями, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Днем 20 июля на 135-м км автодороги Серов - Североуральск - Ивдель вблизи Североуральска Свердловской области было ограничено движение из-за ДТП с пятью автомобилями. Количество пострадавших устанавливалось.

"После завершения работ движение транспорта было полностью восстановлено", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным Госавтоинспекции, водитель грузовой автомашины DAF с полуприцепом Krone превысил скорость, не выдержал достаточную дистанцию и наехал на остановившуюся на светофоре автомашину Mazda, которую вследствие удара откинуло на автомашину Toyota RAV4. После чего машины отбросило на впереди стоящую Toyota Prius и грузовик MAN с прицепом Schmitz. В результате ДТП водитель автомашины Mazda получил травмы, остальные водители не пострадали.