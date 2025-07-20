Также проектом постановления правительства планируется обязать операторов техосмотра пробивать каждый автомобиль через ФГИС "Такси"

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МВД России планирует внести изменения в контроль за проведением техосмотра транспортных средств, которые предусматривают отключение без одобрения Союза страховщиков недобросовестных операторов от Единой автоматической системы техосмотра, а также обязующие операторов пробивать приехавшие к ним автомобили по федеральной базе такси с целью исключения уклонения перевозчиков от регулярного ТО. Данные поправки представлены в соответствующем проекте постановления правительства, подготовленном ведомством.

"В случае наличия у органа государственного контроля информации о ликвидации юридического лица - оператора технического осмотра, прекращении оператором технического осмотра деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, либо о двух и более фактах оформления оператором технического осмотра в течение 12 месяцев диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении транспортного средства, в отношении которого не проводился технический осмотр в установленном порядке, до принятия профессиональным объединением страховщиков решения об аннулировании аттестата аккредитации этого оператора технического осмотра, оператор системы технического осмотра приостанавливает доступ вышеуказанного оператора технического осмотра к единой автоматизированной информационной системе технического осмотра", - говорится в проекте постановления.

Сейчас если в течение года выявлено два нарушения у оператора проведения техосмотра, то МВД направляет материалы в Российский союз автостраховщиков. Он проводит проверку и лишает оператора аккредитации, после чего компанию отключают от ЕАИСТО.

Также проектом постановления планируется обязать операторов техосмотра пробивать каждый автомобиль через ФГИС "Такси". "Для определения периодичности технического осмотра легкового автомобиля оператор технического осмотра устанавливает наличие в федеральной государственной информационной системе легкового такси действующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси", - говорится в документе. Это необходимо для того, чтобы машины-такси, которые должны проходить техосмотр два раза в год, не уклонялись от этого.

Вместе с тем проектом постановления предусматривается упрощение процедуры ТО для некоторых автовладельцев. В частности, планируется предоставить возможность владельцу автомобиля представить оператору техосмотра выписку из электронного реестра транспортных средств, содержащую расширенный перечень сведений о транспортном средстве, а не только СТС или ПТС. В настоящее время оператору нужно предъявить СТС или ПТС. Но бывают случаи, когда владелец ТС умер, а для получения новых наследнику нужно перерегистрировать машину в ГИБДД, где требуют техосмотр. Для его проведения необходимы документы на машину. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, МВД предлагает внести поправки.