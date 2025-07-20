В МВД призвали не сохранять данные банковских карт в браузерах

Специалисты управления кибербезопасности ведомства предупредили, что встроенные менеджеры паролей менее безопасны, чем специальные программы

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МВД советует не сохранять банковские карты в браузерах и перепроверять контакты в адресной книге. В управлении кибербезопасности ведомства также отмечают, что пользование общественными сетями Wi-Fi опасно.

"Неочевидные ошибки в защите от мошенников <...>. Встроенные менеджеры паролей браузеров удобны, но менее безопасны, чем специализированные программы для управления паролями, такие как Bitwarden или 1Password. Избегайте хранения банковских данных в браузерах. Мошенники нередко взламывают аккаунты ваших знакомых и просят перевести деньги или предоставить личные данные. Всегда перезванивайте и уточняйте детали, особенно в неожиданных ситуациях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, МВД рекомендует не использовать стандартные ответы на контрольные вопросы, ответы на них можно найти в социальных сетях пользователя. Также в ведомстве советуют переключить сеть Wi-Fi на WPA3, которая надежнее шифрует данные.

Причиной мошенничества может послужить отказ от режима инкогнито в публичных местах. "Использование обычного режима браузера в общественных Wi-Fi сетях делает вас уязвимыми. Применяйте приватные вкладки и избегайте совершения финансовых операций через открытые сети", - советуют в МВД.

В ведомстве предупреждают, что злоумышленники часто заставляют пользователей поддаваться панике, создавая ощущение опасности. "Например, могут утверждать, что ваш счет заблокирован или кто-то пытается получить доступ к вашим данным. Важно сохранять спокойствие и проверять информацию через официальные каналы перед принятием решений", - заключили в ведомстве.