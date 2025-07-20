Документ предлагает наделить Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 22 июля могут рассмотреть во втором чтении законопроект об отказе в выдаче прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют российские духовно-нравственные ценности. Это следует из решения думского комитета по информполитике, опубликованного в электронной базе палаты парламента.

Документ был подготовлен группой депутатов и сенаторов, в первом чтении Госдума приняла его 24 июня. К рассмотрению законопроекта во втором чтении было подготовлено несколько поправок, которые одобрил профильный комитет. Автором изменений выступил первый зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин.

Поправки предлагают предоставить Минкультуры РФ возможность выдавать заключения о наличии в фильмах, у которых нет прокатного удостоверения, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующих их отрицание. Выдачу таких заключений министерство должно будет согласовывать с Роскомнадзором.

Нововведения также устанавливают требования к тем, кто демонстрирует аудиовизуальный контент в интернете. Так, согласно поправкам, владельцы аудиовизуальных сервисов будут обязаны не допускать на своих платформах распространения фильмов, которые содержат материалы, дискредитирующие российские духовно-нравственные ценности или пропагандирующие их отрицание. Эти требования будут применяться к владельцам интернет-сайтов, которые ежедневно посещает более 100 тыс. пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

Владельцы таких сайтов также будут обязаны в течение суток с момента получения требований от Роскомнадзора прекратить распространение фильмов, которым Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения. Аналогичные меры аудиовизуальные сервисы должны будут применять к тем фильмам, чье удостоверение министерство решило отозвать, а также к контенту, в отношении которого Минкультуры выдало заключение о наличии материалов, отрицающих традиционные ценности.

Кроме того, поправки содержат требования к владельцам социальных сетей, которые ежедневно посещает более 500 тыс. пользователей. В частности, они будут обязаны по требованию Роскомнадзора в течение суток ограничивать доступ к размещенному на страницах пользователей аудиовизуальному контенту, в отношении которого Минкультуры приняло решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве такого удостоверения. Таким же образом владельцы соцсетей должны будут отграничивать показ контента, которому министерство выдало заключение о наличии в нем материалов, отрицающих традиционные ценности. Кроме того, владельцы социальных сетей должны будут заниматься мониторингом своих платформ, чтобы выявлять подобные аудиовизуальные произведения и незамедлительно заниматься ограничением доступа к ним.

Нововведения, оставшиеся с первого чтения

В тексте законопроекта остались некоторые нововведения, которые депутаты одобрили еще на этапе первого чтения. Они предусматривают, что наличие в фильме материалов, отрицающих традиционные ценности, станет условием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Вместе тем документ предлагает наделить Минкультуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящий момент такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя. При этом в законопроекте подчеркивается, что прокат или показ фильма без учета внесенных министерством изменений в прокатное удостоверение будет приравниваться к прокату фильма без необходимого удостоверения.

В случае принятия законопроекта Госдумой и последующего подписания президентом РФ новые нормы начнут действовать с 1 марта 2026 года.