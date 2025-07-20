Если гражданин сменил адрес постоянной регистрации, об этом необходимо уведомить СФР, сообщил член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Россияне должны уведомлять Соцфонд о смене постоянного места жительства, в том числе чтобы получить корректно рассчитанную пенсию и другие выплаты. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Если гражданин сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить СФР", - указал эксперт.

Это касается тех, кто получает пенсию или любые другие выплаты. Уведомить Соцфонд нужно, чтобы перевести дело по новому адресу и пересчитать положенную сумму. "Например, это актуально для тех, кто переехал на Крайний Север. Если СФР не узнает, что гражданину теперь положены северные надбавки, он их, соответственно, не будет начислять", - объяснил Машаров.

При переезде из одного региона в другой размер пенсии может меняться. Например, так бывает, когда гражданин получает доплату до прожиточного минимума (его размер различается в зависимости от субъекта РФ). Пенсия также пересчитывается, если человек переехал в регион с тяжелыми климатическими условиями или наоборот.