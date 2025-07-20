На Колыме продлили ограничение проезда на дороге Палатка - Кулу - Нексика

Решение было принято из-за разрушения подходов объездного моста на реке Чай-Урья

МАГАДАН, 21 июля. /ТАСС/. Минтранс Магаданской области продлил ограничение проезда по автодороге Палатка - Кулу - Нексикан на 427-м км из-за разрушения подходов объездного моста на реке Чай-Урья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"Проезд открыт для всех видов транспорта без ограничений, продлевается действующее ограничение на движение автомобильного транспорта по участку автомобильной дороги Палатка - Кулу - Нексикан км 472 в связи с разрушением подходов объездного моста на реке Чай-Урья", - сообщает Минтранс.

В ведомстве также рекомендовали следовать указаниям и знакам дорожного движения и не игнорировать предупреждения о неблагоприятных условиях на дороге.

Ранее региональный Минтранс сообщал, что обильные дожди в Сусуманском муниципальном округе привели к подъему уровня воды в реке Чай-Урья и ручье Амбардах. Это стало причиной частичного обрушения дорожного полотна.