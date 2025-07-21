Работы по расширению трассы до четырех полос и разделению потоков планируется закончить в 2030 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину доложили о реконструкции самой загруженной трассы Амурской области.

Автодорога Благовещенск - Бибиково соединяет областную столицу с международным аэропортом Игнатьево. С мая 2025 года началась реконструкция трассы с расширением до четырех полос и разделением потоков. Цель - обеспечить безопасность дорожного движения и увеличить пропускную способность.

Все работы планируется закончить в 2030 году. При этом сейчас дорога строится с опережением темпов. Поэтому Мишустина попросили подумать о том, чтобы выделить часть средств раньше. "Что касается этой дороги - безусловно, она нужна для людей и бизнеса, поскольку интенсивность движения ежегодно возрастает. И чем быстрее она будет введена в действие, тем больший эффект получит экономика региона. Средства на ее реконструкцию предусмотрены. Поручу проработать вопрос об их перераспределении, чтобы не допускать пауз в финансировании работ", - отреагировал премьер.