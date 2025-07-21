Также в регионе до 21:00 мск ожидается гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/ с

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. МЧС распространило предупреждение о сильном ливне в Московской области в Telegram-канале.

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09:00 мск 21 июля местами по Московской области ожидается очень сильный дождь, сильный ливень", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало водителям в непогоду снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров, пешеходам - обходить шаткие конструкции. Тем, кто находится дома, нужно плотно закрыть окна, убрать предметы с балконов, отключить неиспользуемую технику от электрической сети, а тем, кто будет на улице в период непогоды, следует отойти от шатких строений, не находиться на открытых пространствах, у водоемов, под деревьями и под металлоконструкциях.

Кроме того, до 21:00 мск в Московской области ожидается ливень, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/ с, предупреждают в МЧС.