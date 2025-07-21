Женщина находится в реанимации

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июля. /ТАСС/. Врачи Камчатской краевой больницы им. Лукашевского провели телемедицинскую консультацию для пострадавшей туристки из Саратова, на которую в ночь на 18 июля напал медведь возле Мутновской ГеоЭС. Ее состояние остается стабильно тяжелым, сообщил ТАСС заместитель главного врача больницы Олег Кузьменков.

"Состояние пациентки остается стабильно тяжелым, она находится в реанимации. Женщина в сознании, разговаривает, получает всю необходимую терапию. Лекарств достаточно. Мы провели телеконсультацию с НМИЦ и ждем рекомендаций федеральных специалистов", - рассказал Кузьменков.

Медведь напал на туристку в ночь на 18 июля в районе Мутновской сопки. Женщина находится в реанимации Камчатской краевой больницы. Тургруппа, с которой женщина отправилась в поход, не была зарегистрирована. Следователи возбудили уголовное дело по факту оказания платных услуг, не отвечающих требованиям безопасности.