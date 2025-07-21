По данным исследования, каждый десятый содержит аквариумных рыбок или черепах

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Большинство владельцев домашних питомцев (82%) в России отдают предпочтение кошкам, собаки занимают второе место - их выбирают 44% россиян. Об этом говорится в исследовании "Авито рекламы" и "Авито товаров", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"В условиях городской суеты и вечной нехватки времени кошки оказываются хорошими компаньонами. Они не требуют постоянного внимания, достаточно самостоятельны и прекрасно чувствуют себя даже в небольших квартирах", - говорится в сообщении. Также эксперты отметили, что в Санкт-Петербурге немного больше любителей кошек (82%), чем в Москве (79%).

Кроме этого, каждый десятый (10%) из владельцев животных содержит аквариумных рыбок или черепах, 8% - певчих птиц, 6% предпочитают заводить грызунов, 2% содержат необычных питомцев - пауков, ящериц или змей. Всего держат дома животных 77% россиян.

Основную статью расходов составляют корма и лакомства - их покупают 88% владельцев, хотя часть из них предпочитают иные варианты питания. Каждый четвертый (26%) регулярно покупает новые игрушки, почти столько же (23%) - специальные шампуни и косметику (23%). Также 23% респондентов с домашними животными регулярно приобретают лекарственные препараты для своих питомцев. Что касается финансовой стороны, то большинство (68%) владельцев тратят в месяц на товары для домашнего питомца до 5 000 рублей. У каждого пятого (21%) уходит от 5 000 до 10 000 рублей. От 10 000 до 15 000 рублей расходуют 6%. В среднем жители РФ с домашними животными укладываются в 5 345 рублей в месяц на покупки для любимцев, говорится в исследовании.

В качестве площадки по покупке товаров для любимцев зоомагазины пока лидируют - их выбирают 59% покупателей. На маркетплейсы и сайты с объявлениями приходится 32%, каждый пятый (21%) предпочитает совершать покупки в профильных интернет-магазинах. Также 19% владельцев домашних животных покупают корм, аксессуары и прочие вещи в ветеринарных клиниках.

Ценой при выборе товаров для животных остается важным фактором для 56% участников опроса, 42% владельцев тщательно изучает отзывы, а каждый третий (32%) прислушивается к советам ветеринаров. "Примечательно, что скидки и акции влияют на решение о покупке так же сильно, как и мнение специалистов - их тоже учитывают 32% хозяев", - добавляют аналитики.

В опросе приняли участие 10 тыс. россиян старше 18 лет.