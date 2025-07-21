Это связано с поздним прибытием самолетов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Задержка более 10 рейсов на прилет и вылета произошла в аэропорту Сургута Ханты-Мансийского автономного округа. Задержка вызвана поздним прибытием самолетов, сообщили ТАСС в справочной аэропорта Сургута.

"Рейсы задержаны из-за позднего прибытия самолетов", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло сургутского аэропорта, в настоящее время задерживается отправка и прибытие рейсов в Москву, Махачкалу, Сочи. В Нижневартовске также задержаны рейсы в Москву. Время задержки колеблется от нескольких часов до порядка девяти с лишним часов.

Ранее сообщалось, что временно вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, которые в настоящее время сняты.