Ведется также работа по оптимизации процессов оказания услуг с точки зрения сокращения сроков, сообщил министр цифрового развития и связи области Дмитрий Вечеренко

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Органы власти Оренбургской области намерены оказывать часть государственных услуг в электронном виде без подачи заявления гражданами, то есть в проактивном режиме, а также сократить время процедур до нескольких секунд. Об этом сообщил ТАСС министр цифрового развития и связи области Дмитрий Вечеренко.

"Мы перевели в электронный вид 100% массовых социально значимых услуг, а также другие менее востребованные услуги, остался небольшой пул услуг, которые мало востребованы. Планируем совершенствоваться, в первую очередь переводя в проактивный режим оказание услуг, когда человек получает услугу в зависимости от наступления той или иной жизненной ситуации, о которой знает государство, например, рождение ребенка. Также мы занимаемся оптимизацией процессов оказания услуги с точки зрения сокращения сроков, в идеале - моментальное оказание услуг. К 2030 году мы значительную часть услуг должны перевести в подобный формат", - сказал он.

В качестве примера министр привел электронные сертификаты на детский отдых и оздоровление, которые были введены в Оренбургской области в 2025 году. В настоящее время родители имеют возможность оформить поездку ребенка в лагерь дистанционно в электронном виде. Процесс идет последовательно и включает получение сертификата, заключение договора с конкретным учреждением и оплату с использованием электронного сертификата. Ранее гражданам необходимо было собирать большое количество документов, обращаться в различные организации, ехать подписывать договор.

Работа по внедрению проактивного режима оказания государственных услуг, по словам Вечеренко, сложнее, чем просто перевод услуги в электронный вид. Для этого требуется изменение подхода к оказанию услуги, переработка нормативной базы, обеспечение технической стороны вопроса и только потом непосредственно перевод в электронный вид.

"Мы работаем в этом направлении с органами власти, которые будут выявлять и оказывать проактивные услуги, над редизайном процесса, это техническая и правовая история. Уже сейчас мы берем по две или три услуги в год и работаем над их изменением", - разъяснил министр.