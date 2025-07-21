"Контур. Толк": каждый второй россиянин получает от 10 до 30 сообщений в час

Чаще всего опрошенные выбирают Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Каждый второй россиянин получает от 10 до 30 сообщений в час. В целом 88% респондентов признались, что не разделяют рабочие и личные переписки - и это становится одной из причин усталости, потери фокуса и выгорания, об этом свидетельствуют данные сервиса коммуникаций "Контур. Толк", поступившие в ТАСС.

Согласно результатам опроса, 88% респондентов признались, что используют один и тот же мессенджер для рабочих и личных задач - полностью (37%) или частично (51%). Чаще всего респонденты выбирают Telegram (81%) и WhatsApp (67%) - при этом россияне нередко используют сразу несколько таких приложений и именно в них одновременно решают рабочие вопросы и общаются с близкими.

"Практически половина опрошенных (46%) получают от 10 до 30 сообщений от коллег и клиентов в час, а подавляющее большинство (61%) тратит по 1-2 часа ежедневно на поиск нужной информации в рабочих диалогах", - показали результаты опроса.

Также более четверти (26%) опрошенных признались, что откладывают ответы на рабочие сообщения из-за стресса и тревожности. Еще 21% отметили, что само переключение между рабочими и личными чатами снижает концентрацию и влияет на общее самочувствие. А 37% респондентов периодически чувствуют усталость от большого количества сообщений - независимо от их содержания.

Как бороться с переутомлением от уведомлений

Несмотря на переутомление, только пятая часть (21%) участников опроса полностью отключает уведомления после окончания рабочего дня. Еще 36% стараются ограничивать общение после 18:00-19:00, у 24% режим зависит от объема задач и дня недели, а 19% продолжают оставаться на связи с коллегами и клиентами в вечернее время.

"Мы живем в условиях постоянного цифрового шума: уведомления из мессенджеров становятся фоном и мешают сосредоточиться. Особенно это ощущают сотрудники на удаленке и гибриде - рабочие чаты продолжают "звучать" даже после завершения дня, в том числе на личных устройствах. Чтобы снизить тревожность и избежать выгорания, важно осознанно подходить к настройке коммуникации: использовать отдельные мессенджеры для деловых переписок, соблюдать временные границы рабочего и личного времени - как для себя, так и по отношению к коллегам", - отметил руководитель по инновациям продуктовой группы "Толк" в "Контуре" Павел Скрипниченко, его слова привели в пресс-службе.

Исследование проведено методом онлайн-анкетирования среди 1200 респондентов в июле 2025 года. В опросе приняли участие россияне из разных городов России в возрасте от 18 до 55 лет.