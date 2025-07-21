В Аэропортах Дальнего Востока задержали девять рейсов в Москву

Вылета ждут более 2,7 тыс. пассажиров

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Девять рейсов из дальневосточных городов в Москву задержаны из-за ограничений в работе столичных аэропортов, вылета ждут более 2,7 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"В связи с ограничениями в работе аэропортов Московского авиаузла на прием и выпуск воздушных судов сегодня во Владивостоке, Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и на Сахалине задержаны вылеты девяти рейсов в Москву по причине позднего прибытия судов. Отправления ожидают более 2,7 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Транспортные прокуроры мониторят ситуацию в целях своевременного обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта, оказания им соответствующих услуг и недопущения скопления граждан в аэропортах. В зданиях аэровокзалов прокуроры проводят мобильные приемы пассажиров.