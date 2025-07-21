В Певек теплоход "ФЕСКО Парис" привез почти 100 тонн продовольствия

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Продовольственная навигация началась в порту Певека - самого северного города России на Чукотке. Теплоход из Приморья привез порядка 100 тонн груза, сообщили ТАСС в порту.

"Продовольственная навигация началась, теплоход "ФЕСКО Парис" привез почти 100 тонн продовольствия - свежести, масло, молоко и др.", - рассказали в порту Певека.

Еще более 23 тонн продуктов доставил в Певек теплоход из Архангельска. В села муниципалитета продовольствие доставят по воздуху.

На Чукотке нет железных дорог, вся продукция и грузы доставляются в регион по морю или по воздуху во время летней навигации. Она начинается в июне и завершается в начале ноября.

Ежегодно в порты региона заходят более 60 судов, они завозят не только продовольствие, но и стройматериалы, технику, генеральные грузы. Далее груз доставляется в удаленные села наземным транспортом по сезонным дорогам или по воздуху.