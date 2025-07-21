Министр цифрового развития и связи области Дмитрий Вечеренко отметил, что регион является активным участником проекта "УЦН 2.0"

ОРЕНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Власти Оренбургской области намерены обеспечить устойчивой связью и мобильным интернетом все населенные пункты региона, где проживает более 100 человек, и реализовать второй этап программы устранения цифрового неравенства ("УЦН 2.0") в ближайшие три года. Об этом ТАСС сообщил министр цифрового развития и связи области Дмитрий Вечеренко.

"Оренбургская область является активным участником проекта "УЦН 2.0". По количеству базовых станций, которые запускаются на территории региона, и числу населенных пунктов, которые подключаются к широкополосному интернету, мы занимали и занимаем одни из первых позиций, входим в топ-5 по строительству базовых станций. Планируем в течение ближайших трех лет все населенные пункты от 100 человек и выше полностью обеспечить устойчивой связью и мобильным интернетом", - сказал министр.

Вечеренко отметил, что "еще есть белые пятна на территории области", но общий показатель доступа домохозяйств к интернету составляет более 97% (это второе место по Приволжскому федеральному округу и третье по России). Мероприятия по строительству станций ведутся за счет средств федерального бюджета, уточнил министр, а работу по вовлечению населения в голосование за подключение к интернету малых населенных пунктов в рамках второго этапа программы УЦН, согласование технических условий и прочие организационные моменты реализуют региональные власти.

Всего в Оренбургской области около 44 тыс. жителей малых сел благодаря программе "УЦН 2.0" уже получили возможность пользоваться качественной мобильной связью и мобильным интернетом. До конца 2025 года планируется обеспечить связью еще порядка 7,6 тысячи человек путем строительства и запуска базовых станций в 58 населенных пунктах области.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства стартовал в 2021 году. Тогда, по решению Минцифры РФ, был расширен состав населенных пунктов - участников проекта. В него включены села и деревни, в которых проживают от 100 до 500 человек. Также было принято решение строить на селе базовые станции мобильной связи стандартов GSM/LTE, которые должны обеспечить качественную голосовую связь и быстрый мобильный интернет.