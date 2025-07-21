Это произошло в рамках проекта "Герои Новосибири" - аналоге федеральной программы "Время героев", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Новосибирской области Ростислав Заблоцкий стал наставником медика-участника СВО в проекте "Герои Новосибири" - аналоге федеральной программы "Время героев". Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Феликс Енокян окончил медуниверситет, работал хирургом, онкологом в новосибирских больницах. После мобилизации стал военным врачом. Заблоцкий отметил, что его задача как наставника - помочь участнику адаптироваться, познакомить его со всеми уровнями и аспектами работы регионального здравоохранения, дать возможность освоить практические навыки управления.

"Благодаря проекту "Герои Новосибири" госорганы, в том числе система здравоохранения, получат талантливые кадры. Люди с сильным характером, лидерскими качествами нужны на государственной службе не меньше, чем на военной", - сказал министр.

В Новосибирской области уже создана инфраструктура для запуска проекта "Герои Новосибири", разработаны образовательные программы, создана площадка для обучения. Образовательную часть в регионе реализует Сибирский институт управления - филиал Президентской академии (РАНХиГС). Срок обучения - от 10 месяцев. Конечная цель проекта - интеграция участников СВО в структуру управления регионом. Заявки на участие в программе подавали более 750 человек. Финальный этап отбора прошли 60 человек.