Аэропорт ранее принимал и отправлял воздушные суда по согласованию

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Аэропорт Внуково предпринимает необходимые меры для восстановления штатного режима работы после действия более чем 12 часов ограничений на прием и выпуск самолетов, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

Аэропорт принимал и отправлял воздушные суда на протяжении этого времени по согласованию.

"Временные ограничения по использованию воздушного пространства отменены. Международный аэропорт Внуково предпринимает все необходимые меры для восстановления штатного режима работы", - говорится в сообщении. В настоящее время осуществляется подготовка к вылету задержанных воздушных судов.