В Свердловской области синоптики прогнозируют местами небольшой дождь

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь и потепление до плюс 33 градусов в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в течение текущей недели. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

"[В Челябинской области с 21 по 27 июля] переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью плюс 8-13 градусов, днем - плюс 25-30 градусов, на юге до плюс 33 градусов, порывы ветра до 12 м/с", - говорится в сообщении Челябинского гидрометцентра.

В Свердловской области синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой дождь, утром туман, порывы ветра до 12 м/с. Ночью в регионе потеплеет до плюс 16 градусов, днем - до плюс 28 градусов. В Курганской области - переменная облачность, преимущественно без осадков, порывы ветра до 13 м/с, ночью столбики термометров поднимутся до плюс 12 градусов, днем - до плюс 27 градусов.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер до 13 м/с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 12 градусов, днем - плюс 26 градусов. В Югре - переменная облачность, местами небольшой дождь, порывы ветра до 11 м/ с. Ночью в регионе ожидается до плюс 11 градусов, днем - до плюс 25 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни прогнозируются переменная облачность, местами небольшой дождь, порывы ветра до 13 м/с. Ночью температура воздуха достигнет плюс 11 градусов, днем - плюс 23 градусов.