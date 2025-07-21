В региональном Министерстве курортов и туризма сообщили, что на проведение работ выделят 52 млн рублей

НАЛЬЧИК, 21 июля. /ТАСС/. Старейший на Северном Кавказе терренкур, расположенный в столице Кабардино-Балкарии (КБР), реконструируют впервые за полвека по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". На эти цели направят свыше 50 млн рублей, сообщили ТАСС в региональном Министерстве курортов и туризма.

Проект реконструкции терренкура, который является визитной карточкой столицы Кабардино-Балкарии, стал одним из победителей конкурсного отбора на предоставление субсидий в регионе в 2025 году. Оздоровительную тропу в Нальчике отремонтируют по нацпроекту "Туризм и гостеприимство".

"Этот проект важен для города и в целом для республики. Вопрос реконструкции знакового и полезного объекта стоял давно, рассматривались различные варианты его решения. В этом году была подана заявка на предоставление субсидии по нацпроекту "Туризм и гостеприимство". Качественная проработка заявки и самого проекта позволила набрать максимальное количество баллов и победить", - рассказал министр курортов и туризма КБР Аскер Бифов.

На проведение работ выделят 52 млн рублей. Проект разработала творческая группа жителей республики, куда вошли архитекторы, дизайнеры и маркетологи. Обновленный терренкур примет посетителей уже в следующем году.

"Реконструкция тропы позволит создать более комфортные и современные условия для прогулок и занятий спортом, что повысит привлекательность курорта Нальчик и укрепит его позиции как центра оздоровительного туризма", - добавил Бифов.

Терренкур на горе Большая Кизиловка в Нальчике был построен в 1979 году и стал тогда единственным подобным объектом на Северном Кавказе. Горожане и гости курорта называют его также "Тропа здоровья", "Тысяча ступеней". Ежедневно по маршруту проходят сотни человек. Протяженность маршрута - 2,6 км, наивысшая точка - 843 м.