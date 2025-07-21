В департаменте транспорта города сообщили, что некоторые маршруты могут быть оперативно изменены

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Наземный общественный транспорт в Москве может задерживаться в пути из-за непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Из-за погодных условий возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены", - говорится в сообщении.

Бригады ГУП "Мосводосток" и специализированная техника круглосуточно дежурят на территории столицы из-за непогоды.

"С раннего утра специалисты выполняют пропуск поверхностных сточных вод в городскую водосточную сеть. Основной объем дождевой воды уходит самотеком. При необходимости сотрудники открывают решетки водоприемных колодцев, задействуют мощные насосные установки", - уточняется в телеграм-канале предприятия.

Отмечается, что под особым вниманием - пониженные места и остановки общественного транспорта.