Для проверки инфраструктуры приостанавливали движение между станциями "Октябрьская" и "Беляево"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена восстановлено после приостановки для проверки инфраструктуры. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение на Калужско-Рижской линии (6) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что для проверки инфраструктуры было приостановлено движение между станциями "Октябрьская" и "Беляево". В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.