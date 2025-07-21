Все аэропорты столицы при этом являются всепогодными

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти 130 рейсов задержано или отменено в аэропортах Московского региона, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Ранее в комплексе городского хозяйства столицы сообщили, что месячная норма осадков выпала за ночь и в утренние часы в отдельных районах Москвы.

Так, после 09:00 в Шереметьево задержано 58 рейсов, отменено 36 рейсов; во Внуково задержано 19 рейсов и отменено три рейса; в Домодедово задержано 7 рейсов и отменен один рейс; в Жуковском задержано 3 рейса.

Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку в менее, чем 2 часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.