По данным комплекса городского хозяйства столичной мэрии, за ночь и утро 21 июля в ряде районов мегаполиса выпала месячная норма осадков

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Жителей Москвы и Подмосковья ожидают солнечные выходные без осадков. Такой предварительный прогноз дают синоптики Гидрометцентра РФ.

"В пятницу и субботу, 26 и 27 июля, солнышко будет светить увереннее, обойдется без дождей, показания термометров будут плавно меняться вблизи нормы этих дней", - отмечают синоптики. Они напомнили, что минувшая ночь отметилась в столице и по области сильными и очень сильными дождями. При этом, по данным специалистов, осадки продолжатся и в течение дня, причем местами возможны грозы и порывистый ветер.

Во вторник, 22 июля, как ожидается, зависший над Москвой циклон продолжит оказывать влияние на погоду в регионе, однако дожди будут уже не столь интенсивными. "В среду и четверг осадки будут кратковременными и пройдут местами", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Ранее метеорологи распространили экстренное предупреждение, согласно которому начавшийся минувшей ночью в регионе дождь может сохраниться местами на территории столицы до 19:00 мск. Кроме того, в период до 21:00 мск в столице и по области действует желтый погодный уровень погодной опасности.

По данным комплекса городского хозяйства столичной мэрии, за минувшую ночь и утро в ряде районов мегаполиса выпала месячная норма осадков. "При месячной климатической норме осадков 85 мм в отдельных районах ЗелАО выпало до 91 мм, в СВАО - до 71 мм, в ВАО - до 50 мм, в САО - до 47 мм", - отмечается в сообщении комплекса.