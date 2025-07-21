Воробьев: специалисты аварийных служб ликвидируют последствия ливня в Подмосковье

Ведется откачка воды с подтопленных участков, в том числе в сложных участках в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Химках, отметил губернатор области

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты коммунальных, дорожных и экстренных службу переведены на работу в усиленном режиме из-за последствий ливня в Подмосковье. В регионе выпало более половины месячной нормы осадков, написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Аварийные и коммунальные службы ликвидируют последствия обильного дождя. Выпало более половины месячной нормы осадков. Муниципальные водоканалы, теплосети, специалисты ГК "Автодор" и МЧС работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнедеятельность", - написал Воробьев.

По его словам, в настоящее время ведется откачка воды с подтопленных участков, в том числе в сложных участках в Одинцово, Красногорске, Люберцах, Химках. Кроме того, устраняются порывы сетей водоснабжения и водоотведения, проверяется состояние ливневых стоков и дорог.

"Главы координируют работу на местах, работает спецтехника. Оперативность и слаженная работа позволяют минимизировать последствия непогоды", - заключил губернатор.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 84% месячной нормы осадков выпало в Московской области за сутки.