Федору Христенко, который, по данным Службы безопасности Украины", являлся якобы агентом ФСБ, также вменяют обвинения в злоупотреблении своим положением

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) после масштабных обысков у детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заочно предъявила обвинения депутату Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Федору Христенко.

По данным, опубликованным в Telegram-канале спецслужбы, Христенко, который выехал из страны несколько лет назад, заочно предъявлены обвинения по статьям о госизмене и злоупотреблении своим положением.

При этом СБУ заявляет, что Христенко "имел значительное влияние на деятельность НАБУ" и якобы являлся агентом ФСБ. По мнению спецслужбы, депутат "продолжает осуществлять влияние на бюро", несмотря на то, что давно выехал с Украины, и находится "в тесных отношениях с частью руководителей" НАБУ, в том числе с задержанным ранее главой межрегионального управления Русланом Магомедрасуловым. Следствие также считает, что Христенко сотрудничал с бизнесменом Игорем Коломойским (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) и его партнером Геннадием Боголюбовым.

Утром 21 июля стало известно, что СБУ и офис генпрокурора на фоне обострения конфликта между Владимиром Зеленским и НАБУ проводят масштабные обыски у детективов антикоррупционного бюро в нескольких регионах. При этом в НАБУ указали, что следственные действия проводятся без одобрения суда. После этого СБУ заявила о задержании руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Магомедрасулова.

Конфликт Зеленского и НАБУ

Как писало издание "Страна", Зеленскому, несмотря на все усилия, не удалось установить полный контроль над НАБУ. Источник издания в антикоррупционных органах отмечал, что часть детективов продолжает в большей степени ориентироваться на западные и грантовые структуры, чем на офис Зеленского.

23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. 7 июля кабмин Украины отказался утвердить главой Бюро экономической безопасности детектива НАБУ Александра Цивинского, хотя его кандидатуру отобрали международные эксперты. Украинские СМИ в последнее время не исключают, что Зеленский может попытаться распустить НАБУ. Также офис Зеленского, как отмечала "Страна", начал активное наступление не только на НАБУ, но и на ориентированных на западные структуры грантовых активистов и СМИ.