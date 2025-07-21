Со стороны Тамани находится 1 355 транспортных средств, со стороны Керчи - 650

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Более 2 тыс. машин находятся в очереди на подходах к Крымскому мосту в полдень. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

По данным на 9:00 мск очередь составляла более 1,5 тыс. машин, из которых 1 250 со стороны Тамани и 340 со стороны Керчи.

"В очереди со стороны Тамани находится 1 355 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 650 транспортных средств. Ожидание более двух часов", - говорится в сообщении по данным на 12:00 мск.