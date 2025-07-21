Роспотребнадзор следит за ситуацией с предполагаемым случаем холеры в Польше

Ведомство также постоянно осуществляет мониторинг ситуации внутри страны по всем кишечным инфекциям, проводится лабораторное обследование лиц с признаками кишечных инфекций на широкий спектр возбудителей

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор следит за информацией о возможном случае холеры в Польше, при этом в РФ местных случаев инфекции не регистрировалось более 50 лет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ со ссылкой на местные власти появилась информация о возможном случае холеры в Польше. Отмечается, что при лабораторном обследовании в пробах от больной женщины выявлено наличие ДНК Vibrio cholerae, материал направлен на дополнительное исследование. 26 контактных лиц изолированы, более 80 находятся под наблюдением.

"Специалисты Роспотребнадзора на постоянной основе проводят мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски. Исходя из имеющихся данных, можно предположить, что ситуация в Польше гораздо сложнее, чем представлено в открытых источниках, <…> и существуют дополнительные риски распространения болезни внутри страны. Европейские страны являются благополучными по холере, в то же время практически ежегодно фиксируются случаи завоза инфекции", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также постоянно осуществляет мониторинг ситуации внутри страны по всем кишечным инфекциям, проводится лабораторное обследование лиц с признаками кишечных инфекций на широкий спектр возбудителей, в том числе на холеру. В последние годы в РФ регистрировались единичные завозные случаи холеры из эпиднеблагополучных стран. "По каждому такому случаю был организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, благодаря чему осложнений не допущено. Местных случаев холеры в России нет уже более 50 лет", - заключили в надзорном ведомстве.