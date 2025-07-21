В Волгограде обеспечили бесперебойную работу поливочных систем в связи с жарой

В регионе также скорректируют режим пребывания детей в дошкольных учреждениях и в оздоровительных лагерях, сообщили в пресс-службе администрации региона

ВОЛГОГРАД, 21 июля. /ТАСС/. Дополнительные меры безопасности из-за экстремально высокой температурой воздуха введены в Волгоградской области. В частности, будет обеспечена бесперебойная работа поливочных систем, пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку, сообщила пресс-служба администрации региона по итогам оперативного совещания, проведенного губернатором Андреем Бочаровым.

В волгоградском регионе продолжается период экстремально высоких температур наружного воздуха. По прогнозам специалистов Гидрометеоцентра, сухая жаркая погода с периодическим усилением ветровых нагрузок сохранится в регионе до конца лета. Она особенно опасна для страдающих хроническими, прежде всего, сердечно-сосудистыми заболеваниями, для людей старшего возраста и детей.

"Дополнительные меры безопасности в связи с экстремально высокой температурой воздуха в летний период рассмотрены на оперативном совещании <…>. Глава региона поручил профильным ведомствам держать на особом контроле реализацию этих мероприятий. Поставлены задачи: в целях сохранения комфортных условий для жителей обеспечить в населенных пунктах региона бесперебойную работу фонтанов, поливочных систем, уличных питьевых фонтанчиков, а также пролив водой участков улично-дорожной сети, имеющих большую транспортную нагрузку <…>", - говорится в сообщении.

В регионе также скорректируют режим пребывания детей в дошкольных учреждениях, в оздоровительных лагерях с минимизацией пребывания детей под открытым солнцем, с сокращением физических нагрузок, с усилением работы медицинских служб. В учреждениях здравоохранения, образования, соцучреждениях с круглосуточным пребыванием людей будет обеспечен усиленный питьевой режим. Кроме этого, власти намерены активизировать работу по организации в торговых, прежде всего в аптечных пунктах на территории муниципальных образований Волгоградской области пунктов здоровья для людей старшего возраста, с возможностью измерить давление и отдохнуть в прохладном помещении.

"В целях защиты от пожаров и возгораний, предотвращения угрозы населенным пунктам, объектам экономики и социальной сферы на всей территории Волгоградской области продолжает действовать особый противопожарный режим и соответствующие дополнительные меры обеспечения пожарной безопасности на открытом воздухе, в помещениях, при работе с энергооборудованием. <…> В этой связи профильным органам исполнительной власти Волгоградской области во взаимодействии с территориальными управлениями соответствующих федеральных служб, с главами муниципальных образований необходимо держать на ежедневном контроле реализацию основных, дополнительных и профилактических мер в сфере охраны здоровья людей, обеспечения энерго- и пожарной безопасности", - цитирует губернатора пресс-служба.