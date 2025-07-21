Также врачи региона используют технологию голосового ввода на основе нейросети - она сокращает вероятность ошибок при оформлении медицинской документации

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Технологии искусственного интеллекта внедрили в медучреждения Новосибирской области для интерпретации снимков рентгена и компьютерной томографии. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко по итогам его визита в Новосибирск.

"С 2025 года Новосибирская область активно внедряет технологии ИИ в сферу здравоохранения: ИИ используется для интерпретации данных рентгенологических исследований и компьютерной томографии", - сообщили в пресс-службе.

С начала года система обработала свыше 361 тыс. снимков. ИИ используется в качестве помощников для анализа медицинских данных, но финальная постановка диагноза остается за специалистом. Кроме того, новосибирские врачи используют технологию голосового ввода на основе нейросети. "Она сокращает вероятность ошибок при оформлении медицинской документации. Сегодня технология внедрена в 71 медучреждении области", - добавили в аппарате вице-премьера.