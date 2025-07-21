Это первый в этом году в регионе выпуск молоди ценных сиговых видов рыб

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственное в Арктике предприятие, занимающееся выращиванием рыбы, которая находится на грани исчезновения и запрещена к вылову, выпустил более четырех млн мальков муксуна в Обский бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На Собском рыбоводном заводе выпущено более четырех миллионов мальков муксуна. Это первый в этом году выпуск молоди ценных сиговых видов рыб. <…> Завод расположен в среднем течении реки, по которой мальки скатывались вниз до Оби, где теперь продолжат свое развитие в природных условиях Обского бассейна", - говорится в сообщении.

Молодь, весом около 0,5 грамма, содержали в специальных емкостях, потом пересаживали в пластиковые контейнеры, взвешивали и выпускали в реку Собь. Заказчиками подготовки и выпуска первой партии мальков выступили предприятия "Салехардский речной порт" и "Газпром Тамбей". "Также в этом году планируем выпустить нельму-годовика весом более 100 граммов", - приводят в сообщении слова директора Собского рыбоводного завода Елены Рябовой.

В перспективе предприятие также планирует наладить воспроизводство сибирского хариуса, начать работу по восстановлению популяций тайменя и арктического гольца.