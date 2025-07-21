Подача тепла будет обеспечена по заявлению потребителей, подключение проведут по мере готовности домов, следует из постановления главы города Олега Белака

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Отопительный сезон возобновляют в Нарьян-Маре из-за холодной погоды. Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Нарьян-Мара Олег Белак подписал постановление о временном включении отопления.

"Ночами длительное время сохраняются низкие температуры - от трех до семи градусов. Днем здания не успевают прогреться, поэтому в них холодно. На погоду повлиять не можем, но можем вернуть в дома горожан комфорт, поэтому нужно подключать отопление", - цитирует его пресс-служба.

В документе сказано, что подача тепла будет обеспечена по заявлению потребителей, подключение жилищного фонда проведут по мере готовности домов.

В Нарьян-Марском ПОК и ТС (Предприятие объединенных котельных и тепловых сетей) сообщили, что готовы возобновить подачу тепла. На предприятии ждут заявки и уведомления от управляющих компаний и руководителей организаций. Заявительный характер подключения связан с тем, что некоторые управляющие организации и учреждения могли начать ремонты систем отопления.

Отопление в этом году в Нарьян-Маре отключили 4 июля.

По данным Севгидромета, в Нарьян-Маре +8 градусов, ночью по региону ожидается +6,+11; во вторник днем +12,+17 градусов.