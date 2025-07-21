По предварительным данным, они возникли из-за гроз

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июля. /ТАСС/. Природные пожары площадью 1,5 га ликвидированы в Ханты-Мансийском автономном округе за минувшую неделю. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента недропользования и природных ресурсов Югры.

"За прошедшую неделю - с 14 по 21 июля, в Югре ликвидировано три лесных пожара на площади, пройденной огнем 1,5 га. По предварительным данным, они возникли из-за гроз. Ландшафтные возгорания не зафиксированы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на утро понедельника, в регионе отсутствуют действующие лесные и ландшафтные возгорания.

Всего с начала года в Югре ликвидировали семь ландшафтных возгораний на площади 114,5 га и 131 лесной пожар на площади 4 352,95 га. Пожароопасный сезон в ХМАО установлен с 26 апреля.