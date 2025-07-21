В частности, в программу мероприятия войдут полеты на воздушных шарах и выступления музыкантов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль воздухоплавания "Небо Алтая" пройдет в Уймонской долине Республики Алтай 20-21 августа. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

"Фестиваль пройдет в живописной Уймонской долине. В программе - полеты на воздушных шарах, выступления парапланеристов, выставка летательных аппаратов и большая концертная программа. Гостей также ждут экологические акции, ярмарка продукции местных фермеров и народных мастеров", - говорится в сообщении.

На фестивале гостей ждет множество различных шаров, каждый из которых готов принять до 270 кг (примерно четыре человека). Полет длится от 20 до 60 минут, а высота варьируется от 300 до 1,2 тыс. м. Планируется выступление 20 музыкальных коллективов, среди них Болот Байрышев, Добрыня Сатин, Покров Этно, Vektor Five, Антон Прокофьев, Байтерек.