Максим Древаль отметил, что заявки принимаются до конца лета от любого жителя России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Всероссийский фотоконкурс "Знание. Россия - народы России" будет включать четыре номинации, свои фотоработы может направить любой житель России с сегодняшнего дня и до 30 августа. Об этом генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль заявил на пресс-конференции в ТАСС.

"Четыре номинации [включит конкурс] - "Национальные танцы", "Национальные свадьбы", "Самобытная Россия: предметы и пейзажи" и "Дети России", - сказал Древаль, уточнив, что заявки принимаются до конца лета от любого жителя России - как профессионала, так и любителя фотодела.

Он добавил, что организаторы планируют сделать спецноминацию, посвященную героям России. "Тем, кто сегодня защищает нашу страну, защищает будущее, в котором есть Россия, и это герои, представители самых разных народов. Думаю, это будет интересная спецноминация <…> Надеюсь, что финалистов, это 60 работ, мы увидим уже в Национальном центре "Россия" на первой выставке победителей, думаю, их будет несколько", - подчеркнул Древаль.

Организаторами всероссийского фотоконкурса "Знание. Россия - народы России" выступает Гильдия межэтнической журналистики совместно с Российским обществом "Знание".