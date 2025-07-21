Статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов отметил, что ожидается увеличение числа женщин, "которые будут удостаиваться такого звания, по прогнозам, в среднем 40 человек в год"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект об уравнивании прав матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда охватит как минимум 147 женщин, которые уже имеют такое звание. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании комитета Госдумы по труду.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уравнивании прав матерей-героинь в социальных гарантиях с Героями Труда. Согласно законопроекту, женщина сможет отказаться от льгот, выбрав ежемесячную денежную выплату. Ее размер превышает 72 тыс. рублей, она будет ежегодно индексироваться. Также каждая вышедшая на пенсию мать-героиня будет получать дополнительную выплату в размере 36,5 тыс. рублей.

"147 человек уже на текущий момент имеют звание. В дальнейшем ожидаем увеличение [числа] женщин, которые будут удостаиваться такого звания, по прогнозам, в среднем 40 человек в год", - сказал он.