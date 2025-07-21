В Архангельске ввели в эксплуатацию новый школьный корпус на 860 мест

Общая стоимость проекта составила 2,4 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Новый корпус школы на 860 мест ввели в эксплуатацию в Архангельске, написал в своем Telegram-канале глава Архангельской области Александр Цыбульский. Общая стоимость работ составила 2,4 млрд рублей.

"В Архангельске в округе Майская Горка ввели в эксплуатацию новый корпус школы №95 на 860 мест. Общая стоимость работ составила 2,4 млрд рублей, из которых более 1,5 млрд – федеральные средства. Особенность этого проекта – комплексный подход к созданию комфортной и современной среды для обучения и развития детей. Уделили внимание не только функциональности здания, но и эстетике пришкольной территории, внутреннему дизайну и тематическому оформлению рекреаций в рамках концепции "Зелёная школа", - написал губернатор.

Строительство стартовало в сентябре 2023 года в рамках национального проекта "Образование". Площадь здания составила более 20 тыс. кв. м. В школе, построенной по концессионному соглашению с ООО "Прошкола", оборудованы научные лаборатории по естествознанию и биологии, современные кабинеты робототехники. Актовый зал на 359 мест оснащен профессиональным звуковым и световым оборудованием, а также светодиодным экраном. Для занятий спортом предусмотрены просторные спортивные залы, а для комфорта учеников - современная столовая.

На первом этаже школы планируется разместить голографическое изображение Героя Советского Союза Петра Лушева, чье имя носит учебное заведение. Особое внимание уделено созданию доступной среды для всех учащихся, включая лифты для маломобильных людей.

"Для динамично развивающейся Майской Горки новая школа станет важным элементом социальной инфраструктуры, обеспечивающим качественное образование для подрастающего поколения. Своих первых учеников она примет уже в этом учебном году", - добавил Цыбульский.

Школьники из 95-й школы временно учились в здании школы №28. В будущем рядом со школой построят 10 многоквартирных домов.